Одна из стран Прибалтики решила выслать российского дипломата

Эстония высылает первого секретаря аппарата посольства России, сообщили на сайте МИД республики. Дипломата объявили персоной нон грата.

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России для вручения ноты об объявлении первого секретаря аппарата посольства России персоной нон грата, — говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что власти республики не будут упрощать порядок пересечения эстонско-российской границы. По его словам, «не стоит ждать щедрых жестов» в вопросе облегчения поездок из Эстонии в РФ и обратно.

Сейчас на границе функционируют три погранпункта. Один из них — «Нарва» — открыт только в дневное время. КПП «Лухамаа» и «Койдула» работают в полном объеме. Еще в августе 2024 года эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с РФ, что значительно увеличило время ожидания при ее пересечении.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что провокаторами нового конфликта в Европе вполне могут стать страны Балтии. Он отметил, что при таком сценарии не исключено нападение стран НАТО на Россию.