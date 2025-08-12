В Эстонии призвали «не ждать щедрых жестов» в вопросе открытия границы с РФ Глава МВД Эстонии Таро: Таллин не будет упрощать режим пересечения границы с РФ

Власти Эстонии не будут упрощать порядок пересечения эстонско-российской границы, заявил министр внутренних дел республики Игорь Таро. По его словам, которые передает портал Delfi, «не стоит ждать щедрых жестов» в вопросе облегчения поездок из Эстонии в РФ и обратно.

Скажу вам честно и открыто, что щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет. Не надо на это надеяться, — подчеркнул глава МВД.

Сейчас на границе функционируют три погранпункта. Один из них — «Нарва» — открыт только в дневное время. КПП «Лухамаа» и «Койдула» работают в полном объеме. Еще в августе 2024 года эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с РФ, что значительно увеличило время ожидания при ее пересечении.

