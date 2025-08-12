Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Эстонии призвали «не ждать щедрых жестов» в вопросе открытия границы с РФ

Глава МВД Эстонии Таро: Таллин не будет упрощать режим пересечения границы с РФ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Власти Эстонии не будут упрощать порядок пересечения эстонско-российской границы, заявил министр внутренних дел республики Игорь Таро. По его словам, которые передает портал Delfi, «не стоит ждать щедрых жестов» в вопросе облегчения поездок из Эстонии в РФ и обратно.

Скажу вам честно и открыто, что щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет. Не надо на это надеяться, — подчеркнул глава МВД.

Сейчас на границе функционируют три погранпункта. Один из них — «Нарва» — открыт только в дневное время. КПП «Лухамаа» и «Койдула» работают в полном объеме. Еще в августе 2024 года эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с РФ, что значительно увеличило время ожидания при ее пересечении.

Ранее мэр города Губен в Германии Фред Махро заявил, что ситуацию на границе с Польшей сейчас можно сравнить с периодом холодной войны. По его словам, мост через реку Нейсе протяженностью 68 метров, соединяющий страны, стал символом разделения.

До этого стало известно, что граждане Украины, депортированные из России и находящиеся на грузинском КПП «Казбеги», начали голодовку в знак протеста. Украинцы призывают власти своей страны обратить внимание на их ситуацию и помочь с возвращением на родину

