06 августа 2025 в 14:34

Депортированные из России украинцы устроили голодовку на грузинской границе

Контрольно-пропускной пункт «Казбеги» («Дариали») Контрольно-пропускной пункт «Казбеги» («Дариали») Фото: Леван Авлабрели/ Sputnik/РИА Новости

Граждане Украины, депортированные из России и находящиеся на КПП «Казбеги», начали голодовку в знак протеста, сообщил грузинский телеканал «Имеди». Украинцы призывают власти своей страны обратить внимание на их ситуацию и помочь с возвращением на родину.

В МВД Грузии подчеркнули, что у застрявших на границе нет претензий к грузинской стороне. По последним данным, на российско-грузинской границе скопились от 80 до 90 украинцев. Изначально о голодовке заявили пятеро, но сейчас число протестующих возросло до 15 человек.

Ранее в Латвии свыше 18 600 украинских беженцев лишились статуса временной защиты. Указанные лица не обратились за продлением разрешительных документов в течение 30 дней после истечения срока действия их виз или видов на жительство.

Между тем мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский высказался о необходимости изменения политики в отношении украинских беженцев. Политик выразил уверенность, что его страна абсолютно не должна все время предоставлять им равные с местными жителями права. Рафал Тшасковский считает, что его подход является проявлением здравого смысла и защищает интересы Польши.

Украина
Россия
Грузия
депортации
