В Польше призвали перестать относиться к украинцам как раньше Тшасковский: Польша больше не может обращаться с украинцами как с гражданами

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Рафал Тшасковский

Польша не может бесконечно обращаться с украинцами как со своими гражданами, заявил кандидат в президенты Польши от правящей «Гражданской коалиции» и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. В интервью газете Financial Times он назвал это здравым смыслом.

Относительно миграционных преимуществ мы обращались с украинцами как со своими гражданами, и вначале это, конечно, было похвально, но мы не можем продолжать так бесконечно... — заявил Тшасковский.

До этого мэр Варшавы призвал лишить семейных пособий безработных и не платящих налоги украинцев. Он считает необходимым внедрить принципиальные изменения в систему выплат, таких как пособие на ребенка «800 плюс». По его мнению, украинские граждане смогут получать эти пособия только в том случае, если они работают, проживают и уплачивают налоги в Польше.

Ранее глава Министерства обороны страны Владислав Косиняк-Камыш сообщал, что жители Польши шокированы роскошной жизнью украинских беженцев. Он отметил, что это несправедливо, поскольку граждане страны вносят свой вклад в здравоохранение, пособия и образование для украинцев. Он поддержал предложение главы польского МИД Радослава Сикорского о лишении социальных пособий украинцев призывного возраста, которые находятся в странах Евросоюза.