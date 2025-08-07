Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 19:25

Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе

Военэксперт Дандыкин: страны Балтии могут разжечь новый конфликт в Европе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Провокаторами нового конфликта в Европе вполне могут стать страны Балтии, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, при таком сценарии не исключено нападение стран НАТО на Россию.

Если случится нападение на Россию, его застрельщиками и провокаторами вполне могут быть страны Балтии. Наверное, аналитики из Пентагона ждут, когда истощатся соки у киевского режима, чтобы подготовить что-то другое. Подтянуть резервы из той же Европы, — считает эксперт.

Он напомнил, что немецкое военное командование развернуло целую бригаду своих войск в Литве. Однако в Прибалтике присутствуют силы и других западных государств.

Бундесвер никак не обозначал ранее свое присутствие там, но при этом вовсю пользуется и структурами, и аэродромами. В Прибалтике находятся воинские части НАТО, а американцы в той же Эстонии проводят учения, — рассказал аналитик.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что политики из разных партий в Швейцарии добиваются отмены заказа на 30 американских истребителей F-35A у военной корпорации Lockheed Martin. Такое решение приняли после того, как президент США Дональд Трамп ввел крупные пошлины на швейцарский импорт.

Прибалтика
НАТО
ВС РФ
провокации
Дмитрий Горин
Д. Горин
Павел Воробьев
П. Воробьев
