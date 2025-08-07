Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе Военэксперт Дандыкин: страны Балтии могут разжечь новый конфликт в Европе

Провокаторами нового конфликта в Европе вполне могут стать страны Балтии, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, при таком сценарии не исключено нападение стран НАТО на Россию.

Если случится нападение на Россию, его застрельщиками и провокаторами вполне могут быть страны Балтии. Наверное, аналитики из Пентагона ждут, когда истощатся соки у киевского режима, чтобы подготовить что-то другое. Подтянуть резервы из той же Европы, — считает эксперт.

Он напомнил, что немецкое военное командование развернуло целую бригаду своих войск в Литве. Однако в Прибалтике присутствуют силы и других западных государств.

Бундесвер никак не обозначал ранее свое присутствие там, но при этом вовсю пользуется и структурами, и аэродромами. В Прибалтике находятся воинские части НАТО, а американцы в той же Эстонии проводят учения, — рассказал аналитик.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что политики из разных партий в Швейцарии добиваются отмены заказа на 30 американских истребителей F-35A у военной корпорации Lockheed Martin. Такое решение приняли после того, как президент США Дональд Трамп ввел крупные пошлины на швейцарский импорт.