Еще одна европейская страна хочет отказаться от F-35 из-за пошлин США

Политики из разных партий в Швейцарии добиваются отмены заказа на 30 американских истребителей F-35A у военной корпорации Lockheed Martin, сообщает Bloomberg. По данным агентства, решение принято после того, как президент США Дональд Трамп ввел одни из самых жестких пошлин для швейцарских товаров.

В Берне раздались голоса, требующие от Швейцарии отказаться от закупки или хотя бы пересмотреть ее. <…> Это предложение стало звучать все громче после того, как Трамп ввел 39%-ный тариф для этой европейской страны, — говорится в публикации.

Сумма сделки по текущим условиям составляет $9,1 млрд (7,3 млрд швейцарских франков, или более 720 млрд рублей). Проект закупки остается предметом споров несколько недель. Официальные лица в Швейцарии признали наличие «недопонимания» с американской стороной относительно стоимости самолетов.

Ранее от приобретения американских истребителей F-35 отказалось испанское правительство, пересмотрев планы по обновлению военной авиации. Решение связано с ограничениями оборонного бюджета. В 2023 году на закупку новых боевых самолетов было выделено €6,25 млрд (573 млрд рублей). Однако распределение дополнительных оборонных расходов на 2025 год сделало невозможным финансирование этой сделки. Изменения в бюджетных приоритетах вынудили Мадрид пересмотреть программу перевооружения ВВС.