Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 16:53

Еще одна европейская страна хочет отказаться от F-35 из-за пошлин США

Швейцария хочет отказаться от истребителей F-35 из-за пошлин США

F-35 F-35 Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Политики из разных партий в Швейцарии добиваются отмены заказа на 30 американских истребителей F-35A у военной корпорации Lockheed Martin, сообщает Bloomberg. По данным агентства, решение принято после того, как президент США Дональд Трамп ввел одни из самых жестких пошлин для швейцарских товаров.

В Берне раздались голоса, требующие от Швейцарии отказаться от закупки или хотя бы пересмотреть ее. <…> Это предложение стало звучать все громче после того, как Трамп ввел 39%-ный тариф для этой европейской страны, — говорится в публикации.

Сумма сделки по текущим условиям составляет $9,1 млрд (7,3 млрд швейцарских франков, или более 720 млрд рублей). Проект закупки остается предметом споров несколько недель. Официальные лица в Швейцарии признали наличие «недопонимания» с американской стороной относительно стоимости самолетов.

Ранее от приобретения американских истребителей F-35 отказалось испанское правительство, пересмотрев планы по обновлению военной авиации. Решение связано с ограничениями оборонного бюджета. В 2023 году на закупку новых боевых самолетов было выделено €6,25 млрд (573 млрд рублей). Однако распределение дополнительных оборонных расходов на 2025 год сделало невозможным финансирование этой сделки. Изменения в бюджетных приоритетах вынудили Мадрид пересмотреть программу перевооружения ВВС.

F-35
истребители
Швейцария
США
пошлины
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСМ Москва — Петербург станет частью московского метро
В ООН выступили с важным заявлением по встрече Путина и Трампа
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми старого медведя трижды ударило током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.