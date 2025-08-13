В МИД ответили на высылку российского дипломата из Эстонии МИД РФ пригрозил ответить Эстонии на высылку российского дипломата

Высылка российского дипломата Эстонией является не первым враждебным действием по отношению к РФ, сообщил журналистам замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Фадеев. Он предупредил, что ответные шаги будут прорабатываться, передает корреспондент NEWS.ru.

Это уже не первое такое враждебное действие со стороны Эстонии. Надо сказать, что мы уже даже к этому привыкли, а что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время и потом обнародуются, — сказал Фадеев.

Ранее стало известно, что Эстония высылает первого секретаря аппарата посольства России. Дипломата объявили персоной нон грата.

До этого министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что власти республики не будут упрощать порядок пересечения эстонско-российской границы. По его словам, «не стоит ждать щедрых жестов» в вопросе облегчения поездок из Эстонии в РФ и обратно.

Тем временем появилась информация, что финские власти за первые шесть месяцев 2025 года депортировали из страны 90 российских граждан, причем 16 из них — под полицейским конвоем. Общее количество выдворенных иностранцев составило 1,4 тысячи человек.