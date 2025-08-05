В Финляндии рассказали, как выдворяли россиян под конвоем Iltalehti: Финляндия за полгода выдворила под конвоем 90 россиян

Финские власти за первые шесть месяцев 2025 года депортировали из страны 90 российских граждан, причем 16 из них — под полицейским конвоем, сообщает Iltalehti со ссылкой на данные Национального полицейского управления. Общее количество выдворенных иностранцев составило 1,4 тысячи человек, что на 31,7% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Среди депортированных 271 человек покинул Финляндию в сопровождении правоохранителей. Основными странами происхождения выдворенных граждан стали Эстония, Румыния, Россия и Ирак. Для выходцев из стран ЕС наиболее частыми причинами депортации стали наркопреступления и насильственные действия, тогда как для граждан других государств основной причиной оказалось отсутствие законных оснований для пребывания в стране.

Ранее латвийские власти отказали в продлении вида на жительство 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальенову, признав его «угрозой государственной безопасности». Причиной стало нежелание пенсионера подписывать так называемую «анкету лояльности», где требовалось осудить СВО.

По данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, под угрозой депортации оказались около тысячи российских граждан. 841 человеку грозит выдворение из-за просроченных разрешений на проживание. Эти лица не подали заявки на статус постоянного жителя ЕС и не предоставили сертификаты о сдаче языкового экзамена.