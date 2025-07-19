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19 июля 2025 в 15:31

Из Латвии выдворили 98-летнего ветерана ВОВ за отказ осудить Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Латвии 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова признали опасным для государства, отказали в продлении вида на жительство и выдворили из страны, сообщает телеканал «Россия 24». Причиной такого отношения к пенсионеру стал его отказ подписать «анкету лояльности» с осуждением СВО и российского правительства.

Прекрасно, я на родине. <…> Я рад до смерти, что встретил наших советских, российских людей, — поделился ветеран, прибыв в Псковскую область.

Москальенов перед отъездом в Россию в последний раз посетил могилу жены, с которой прожил вместе 67 лет. После этого вместе с дочерью покинул Латвию через российско-латвийскую границу в Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что регион окажет всю необходимую помощь ветерану Великой Отечественной войны. Сначала его временно разместят в гостинице, а затем оформят жилищный сертификат для получения квартиры или дома в области.

Ранее сообщалось, что власти Литвы аннулировали временный вид на жительство гражданина России за слишком частые поездки в РФ и Белоруссию. В апреле 2025 года в республике начала действовать норма об автоматическом аннулировании ВНЖ иностранцев, которые совершают поездки в упомянутые страны больше одного раза в течение трех календарных месяцев.
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