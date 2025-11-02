Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 21:16

Вучич заявил, что готов продавать оружие ЕС для поставки на Украину

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Европы, приобретающие у Белграда боеприпасы, вправе самостоятельно распоряжаться этими поставками, заявил лидер страны Александр Вучич в интервью изданию Cicero. По словам политика, после завершения сделки новые владельцы могут направлять боеприпасы на любые цели, включая Украину.

Покупатели могут делать с ними все, что захотят, — сказал Вучич.

Вучич подчеркнул, что Сербия стремится сохранять военный нейтралитет и не желает приобретать репутацию поставщика воюющим сторонам. При этом страна открыта для сотрудничества с европейскими армиями, добавил президент.

Ранее сообщалось, что сербский лидер не стал подписывать итоговую декларацию саммита Украина — Юго-Восточная Европа, прошедшего в Одессе. Причиной отказа стало включение в документ требований о санкциях против России. Вучич подчеркнул, что при принятии решения на него никто не давил.

До этого стало известно, что Сербия готова оказать помощь в восстановлении одного из украинских городов или регионов. По мнению Вучича, это было бы «чем-то очень понятным и заметным» для людей на Украине.

Александр Вучич
СВО
оружие
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мотоциклист насмерть сбил известного турецкого актера
Вице-премьер назвал новое звено российской торговли
Стало известно о массовом бегстве пограничников Украины
Для водителей вводят новые правила на Крымском мосту
Сибига заявил о необходимости развивать дальнобойный потенциал Украины
В России стали чаще делать важные операции для женского здоровья
Военкор оценил передачу Украине двух батарей Patriot
ПВО России отразила более 20 украинских дронов за пять часов
Вучич заявил, что готов продавать оружие ЕС для поставки на Украину
Соболенко уверенно стартовала на итоговом турнире WTA
Малкин не сдержался на льду и получил крупный штраф
Московского дизайнера ограбили в туалете
Проклова отреагировала на слухи о скорой свадьбе
WhatsApp предложил новый способ входа в аккаунт
Кемеровскую область охватили природные катаклизмы
Блогер раскрыл, как сбежал от украинской мобилизации
«Все разрушат»: отец Маска раскрыл, как на Западе с детства пугают русскими
В Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону
Дом в Финляндии, мнение о выборах, четверо детей: как живет Андрей Федорцов
Замминистра молодежной политики российского региона решил поехать на СВО
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.