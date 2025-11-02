Вучич заявил, что готов продавать оружие ЕС для поставки на Украину

Страны Европы, приобретающие у Белграда боеприпасы, вправе самостоятельно распоряжаться этими поставками, заявил лидер страны Александр Вучич в интервью изданию Cicero. По словам политика, после завершения сделки новые владельцы могут направлять боеприпасы на любые цели, включая Украину.

Покупатели могут делать с ними все, что захотят, — сказал Вучич.

Вучич подчеркнул, что Сербия стремится сохранять военный нейтралитет и не желает приобретать репутацию поставщика воюющим сторонам. При этом страна открыта для сотрудничества с европейскими армиями, добавил президент.

Ранее сообщалось, что сербский лидер не стал подписывать итоговую декларацию саммита Украина — Юго-Восточная Европа, прошедшего в Одессе. Причиной отказа стало включение в документ требований о санкциях против России. Вучич подчеркнул, что при принятии решения на него никто не давил.

До этого стало известно, что Сербия готова оказать помощь в восстановлении одного из украинских городов или регионов. По мнению Вучича, это было бы «чем-то очень понятным и заметным» для людей на Украине.