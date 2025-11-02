Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 17:44

Фон дер Ляйен и Каллас рассорил европейский Распутин

Конфликт фон дер Ляйен и Каллас вызвало предложение взять Зельмайера в ЕК

Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы Кая Каллас вступили в открытый конфликт из-за Мартина Зельмайера, бывшего генерального секретаря ЕК Мартина Зельмайра, которого в Брюсселе называют Распутиным, пишет Die Welt. Отмечается, что прозвище он получил за влияние, сравнимое с «русским странствующим проповедником».

Каллас хотела пригласить Зельмайера в свой аппарат на должность заместителя по геоэкономике и межинституциональным отношениям, но фон дер Ляйен заблокировала назначение. Поводом стала «несогласованность действий». Однако источники утверждают, что глава ЕК не хочет возвращения политика, известного жестким стилем управления и способностью манипулировать структурами Евросоюза.

Зельмайер, также получивший прозвище «монстр» за жесткий стиль управления и способность манипулировать структурами Евросоюза, был отправлен фон дер Ляйен в дипломатическую ссылку. Его попытка вернуться в Брюссель вызвала новую волну кулуарных скандалов, а Каллас теперь оказалась в изоляции — без поддержки лидеров ЕС и под давлением самой Еврокомиссии.

Ранее в Швейцарии заявили, что фон дер Ляйен штампует многочисленные инициативы, которые не способна реализовать. По мнению источника, политик постоянно появляется в обсуждении обострившихся проблем ЕС, но ее предложения часто оказываются плохо продуманными и не подкрепленными реальностью.

