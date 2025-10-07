Захарова объяснила, кто покрывает атаки ВСУ на Запорожскую АЭС Захарова: Евросоюз покрывает атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Члены Евросоюза потворствуют Украине в атаках на Запорожскую АЭС, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, представленным на сайте министерства, на Западе поощряют Киев к новым ударам по мирным ядерным объектам.

Покрывая подобные безрассудные действия Киева, страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками, — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что страны ЕС продолжают оказывать Украине политическую, финансовую и военную поддержку. Без этих ресурсов организация провокаций со стороны Киева была бы невозможна, добавила представитель МИД.

Ранее ВСУ ударили по пожарной части рядом с Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе электростанции. Разрушения в результате атаки оказались незначительными. Персонал АЭС уведомил инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на станции, о произошедшем.

До этого в МАГАТЭ зафиксировали несколько артиллерийских обстрелов рядом с Запорожской АЭС. Согласно официальному заявлению организации, боевые действия фиксировались на расстоянии примерно 1,25 км от периметра атомного объекта.