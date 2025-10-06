Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 20:53

Раскрыты детали очередного артобстрела Запорожской АЭС

ВСУ ударили по пожарной части рядом с Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Персонал Запорожской атомной электростанции не пострадал при атаке ВСУ, сообщили в Telegram-канале администрации ЗАЭС. Противник ударил по расположенной рядом пожарной части.

Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 км от периметра ЗАЭС, — говорится в сообщении.

Там добавили, что разрушения в результате атаки незначительные. Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, уведомлены о произошедшем, заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО нейтрализован 251 украинский беспилотник. Больше всего дронов уничтожено над Крымом и Курской областью — 40 и 34 аппарата соответственно.

Тем временем появилась информация, что в Белгороде умер мужчина, пострадавший от ракетного удара по городу. Медики сделали все возможное, но не смогли его спасти. Также скончался житель Белгорода, помогавший ликвидировать последствия обстрела.

ЗАЭС
происшествия
атаки ВСУ
ВСУ
