Раскрыты детали очередного артобстрела Запорожской АЭС ВСУ ударили по пожарной части рядом с Запорожской АЭС

Персонал Запорожской атомной электростанции не пострадал при атаке ВСУ, сообщили в Telegram-канале администрации ЗАЭС. Противник ударил по расположенной рядом пожарной части.

Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 км от периметра ЗАЭС, — говорится в сообщении.

Там добавили, что разрушения в результате атаки незначительные. Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, уведомлены о произошедшем, заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО нейтрализован 251 украинский беспилотник. Больше всего дронов уничтожено над Крымом и Курской областью — 40 и 34 аппарата соответственно.

Тем временем появилась информация, что в Белгороде умер мужчина, пострадавший от ракетного удара по городу. Медики сделали все возможное, но не смогли его спасти. Также скончался житель Белгорода, помогавший ликвидировать последствия обстрела.