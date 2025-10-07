В Совфеде раскрыли отношение России к ситуации между Ереваном и Баку

В Совфеде раскрыли отношение России к ситуации между Ереваном и Баку Джабаров: Россия выступает за мирное разрешение всех споров Еревана и Баку

Россия выступает за мирное решение споров в отношениях между Арменией и Азербайджаном, заявил NEWS.ru член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. При этом сенатор подчеркнул, что это должно происходить без ущерба той или иной стороне.

Это две республики СНГ, бывшие две советские республики. Конечно, мы за мирное разрешение всех споров. Но я думаю, что ни одна из стран не должна пользоваться какой-то ситуацией в ущерб другой стране. Поэтому надеемся, что сейчас постепенно наладятся отношения с Азербайджаном и с Арменией. И все будет хорошо, — сказал Джабаров.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что республика не согласна с отдельными предварительными условиями, выдвинутыми Азербайджаном для подписания мирного договора. Дипломат добавил, что в ходе переговоров стороны обсуждали возможность проявления большей взаимной толерантности, а также перспективы совместной работы на различных международных площадках.

Прежде премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об установлении исторического мира между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что это достижение принадлежит обеим сторонам.