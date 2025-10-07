Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 15:04

В Совфеде раскрыли отношение России к ситуации между Ереваном и Баку

Джабаров: Россия выступает за мирное разрешение всех споров Еревана и Баку

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Россия выступает за мирное решение споров в отношениях между Арменией и Азербайджаном, заявил NEWS.ru член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. При этом сенатор подчеркнул, что это должно происходить без ущерба той или иной стороне.

Это две республики СНГ, бывшие две советские республики. Конечно, мы за мирное разрешение всех споров. Но я думаю, что ни одна из стран не должна пользоваться какой-то ситуацией в ущерб другой стране. Поэтому надеемся, что сейчас постепенно наладятся отношения с Азербайджаном и с Арменией. И все будет хорошо, — сказал Джабаров.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что республика не согласна с отдельными предварительными условиями, выдвинутыми Азербайджаном для подписания мирного договора. Дипломат добавил, что в ходе переговоров стороны обсуждали возможность проявления большей взаимной толерантности, а также перспективы совместной работы на различных международных площадках.

Прежде премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об установлении исторического мира между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что это достижение принадлежит обеим сторонам.

Армения
Азербайджан
Россия
Владимир Джабаров
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина
В Госдуме раскрыли, как Киев будет применять Tomahawk
Женщина из Дубая попыталась провезти украшения за 3 млн рублей
В Петербурге мужчина пойдет под суд за попытку зарезать соседа
Автомобиль тронулся с места и задавил пенсионерку
Врачи борются за жизнь новоизбранного мэра, на которого напали с ножом
Это смертельно опасно. Бешеные летучие мыши атакуют россиян: что известно
«До третьей мировой два шага»: депутат о поставках ракет Tomahawk Украине
Курьерам-мусульманам запретили доставлять ряд товаров
МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут
В Краснодаре девочку укусила бродячая собака
Риелтор оценила вероятность снижения цен на недвижимость в Москве
Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
«Отправьте на фронт своего мужа»: евродепутат раскритиковала фон дер Ляйен
Муж и жена спели украинскую песню и попали под суд
Город через окно: как остекление меняет восприятие улицы
Робот от Маска захотел подраться с Джаредом Лето
Раскрыты самые популярные профессии среди ветеранов СВО
Тайны принцессы Укока: история, артефакты и мистика
Мать Свечникова рассказала о странности в расследовании пропажи ее сына
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.