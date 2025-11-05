Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 09:52

Венгерский аналитик усомнился в перспективах вступления Украины в ЕС

Аналитик Кошкович назвал обманом заявления Киева о прогрессе по членству в ЕС

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Венгерский политический аналитик Золтан Кошкович подверг сомнению слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы успешном продвижении Киева к членству в Европейском союзе. Эксперт в соцсети Х подчеркнул, что разговоры о скором вступлении Киева в Евросоюз не соответствуют действительности и вводят граждан Украины в заблуждение.

Нет. Вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу, — написал Кошкович.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт выступил против членства Украины в Евросоюзе, предложив альтернативный формат сотрудничества в виде стратегического партнерства. Глава правительства аргументировал свою позицию потенциальными рисками для европейской безопасности и экономическими последствиями для Венгрии.

До этого политолог Александр Рар заявил, что Брюссель угрожает Польше, Венгрии и Словакии судебными процессами, требуя поддержать вступление Украины в Европейский союз. По его оценке, Киев способен достичь членства в ЕС после завершения текущего противостояния.

Кроме того, сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность принятия правовых мер в отношении Польши, Венгрии и Словакии. Основанием для этого является сохранение этими странами односторонних ограничений на импорт зерна и других сельскохозяйственных продуктов с Украины. Представитель ЕК Олаф Джилл отметил, что на данный момент не исключается ни один из возможных вариантов мер.

