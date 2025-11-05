Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 09:40

Стало известно состояние одного из выживших в пожаре, убившем семь человек

Пострадавший при пожаре в Сургуте находится в тяжелом состоянии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Состояние пострадавшего при пожаре в Сургуте, где погибли семь человек, оценивается как тяжелое, пациент находится под постоянным наблюдением врачей, передает пресс-служба правительства региона со ссылкой на департамент здравоохранения Югры. Среди погибших четверо детей.

Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в Сургутской городской клинической больнице. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, состояние пациента находится под постоянным наблюдением врачей, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что три человека выжили при пожаре в Сургуте. Одного из них с ожогами доставили в больницу. Два человека смогли выбраться из горящего здания самостоятельно, еще один был доставлен в больницу.

Ранее в Сети появились видео с последствиями пожара в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, жертвами которого стали семь человек. На опубликованных управлением МЧС по региону кадрах можно увидеть полностью сгоревший двухэтажный дачный дом. От здания остались лишь несущие стены. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Сургут
пожары
пострадавшие
погибшие
