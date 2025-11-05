Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 08:20

Стало известно о выживших при пожаре в Сургуте

Три человека выжили при пожаре в двухэтажном доме в Сургуте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека выжили при пожаре в Сургуте, где погибли семь человек, сообщили в администрации города. Один человек с ожогами доставлен в больницу. Два человека смогли выбраться из горящего здания самостоятельно, еще один был доставлен в больницу.

Сейчас он под наблюдением врачей, — говорится в сообщении.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. В настоящее время причина возгорания устанавливается следственными органами. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Сургуте в садово-огородническом товариществе «Прибрежный-1» погибли семь человек. По данным пресс-службы МЧС России, четверо из них — дети. К тушению привлекались 39 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Перед этим пожар вспыхнул на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Ржевка-1» в Санкт-Петербурге. Целиком сгорели двухэтажный дом, баня и пристройка, а также три легковых автомобиля. Погибли 36-летняя женщина и двое детей шести и трех лет.

Сургут
Югра
пожары
погибшие
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе прорвало дамбу при сбросе воды
Работу подрядчиков на космодроме Восточный ограничили из-за долгов
Стало известно о состоянии госпитализированного в Москве отца главкома ВСУ
Шатдаун в США стал самым долгим в истории
В Таиланде нашли тело пропавшего в море россиянина
В Китае раскрыли, как Путин «уронил» Запад после санкций США
Мобильная связь может подорожать в России в 2026 году
В Орловской области раскрыли последствия атаки ВСУ
Стало известно о выживших при пожаре в Сургуте
Осенние беляши с грибами и топинамбуром: рецепт для гурманов
В США увидели риск нового этапа эскалации из-за Taurus
Кексики с осенним вкусом! Маффины с морковью и тыквой: самый простой рецепт
Белоусов обратился к российским разведчикам
Одна из стран Азии может провести ядерные испытания
Москву накрыл густой туман
Под Харьковом ликвидировали расчет БПЛА вместе с его командиром
Музкритик объяснил сотрудничество Queen с Ламбертом и Роджерсом
Тайные инструкторы ВСУ и разведчики в плену: новости СВО к утру 5 ноября
Что будет, если не заплатить налоги до 1 декабря: как не попасть на штраф
Украинские бойцы поблагодарили российских солдат за спасение от гибели
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.