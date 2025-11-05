Стало известно о выживших при пожаре в Сургуте Три человека выжили при пожаре в двухэтажном доме в Сургуте

Три человека выжили при пожаре в Сургуте, где погибли семь человек, сообщили в администрации города. Один человек с ожогами доставлен в больницу. Два человека смогли выбраться из горящего здания самостоятельно, еще один был доставлен в больницу.

Сейчас он под наблюдением врачей, — говорится в сообщении.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. В настоящее время причина возгорания устанавливается следственными органами. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Сургуте в садово-огородническом товариществе «Прибрежный-1» погибли семь человек. По данным пресс-службы МЧС России, четверо из них — дети. К тушению привлекались 39 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Перед этим пожар вспыхнул на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Ржевка-1» в Санкт-Петербурге. Целиком сгорели двухэтажный дом, баня и пристройка, а также три легковых автомобиля. Погибли 36-летняя женщина и двое детей шести и трех лет.