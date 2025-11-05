Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 09:56

«Дерзкие рейды»: Путин указал на хладнокровие военных разведчиков

Путин отметил хладнокровие и дерзость разведчиков в ходе выполнения задач СВО

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российские военные разведчики действуют дерзко и хладнокровно в ходе выполнения задач СВО, заявил верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин и поздравил их с профессиональным праздником. По словам президента, которые приводит пресс-служба Кремля, разведчики играют важную роль в поддержании стратегического паритета, защите интересов и безопасности России.

Сегодня в ходе специальной военной операции вы действуете на опасных и трудных участках, сражаетесь на линии боевого соприкосновения, вскрываете планы противника, проводите дерзкие рейды в его тылу и всегда демонстрируете высокий профессионализм, хладнокровие и мужество, — сказано в телеграмме.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, поздравляя разведчиков с профессиональным праздником, заявил, что они благодаря профессионализму, решительности и самоотверженности выполняют поставленные задачи в ходе СВО на Украине. По словам министра, военная разведка выступает неотъемлемой частью системы обеспечения безопасности Отечества.

Владимир Путин
разведчики
поздравления
СВО
