07 октября 2025 в 13:20

Песков анонсировал серию телефонных разговоров Путина

Песков: 7 октября Путин проведет серию международных телефонных разговоров

В середине дня 7 октября у президента России Владимира Путина запланирована серия международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во вторник российский лидер отмечает день рождения и принимает поздравления от иностранных коллег, передает РИА Новости.

Во всю середину дня у него намечена целая серия телефонных разговоров международных, где президент будет принимать поздравления по случаю дня рождения. Но, как правило, эти разговоры также используются для краткого обсуждения насущных тем,уточнил Песков в беседе с журналистами.

Ранее стало известно, что одним из первых Путина поздравил с 73-летием лидер КНДР Ким Чен Ын. В своем сообщении он высоко оценил роль российского президента в мировой политике и пообещал вечную дружбу. Он подчеркнул, что Россия является могущественным государством, которое играет ключевую роль в создании нового многополярного мира.

К поздравлению присоединился и белорусский президента Александр Лукашенко. Он отметил принципиальность и верность долгу Путина. Лукашенко пожелал российскому коллеге неиссякаемых сил и энергии на высшем государственном посту.

