«В круглосуточном режиме»: Володин выделил важное качество Путина

Работоспособность президента России Владимира Путина должна стать примером для всех остальных, в том числе депутатов Государственной думы, заявил в ходе заседания спикер палаты Вячеслав Володин. Он отметил, что российский лидер работает практически круглосуточно, передает корреспондент NEWS.ru.

Он работает практически в круглосуточном режиме <…> У нас все так работают? Нет. Мы тоже позволяем себе отходить от этого курса, расслабляться <…> Поэтому, коллеги, хочешь менять мир — начни с себя. Самое большое препятствие на пути к цели, которую надо достичь, это сам. Это мы. Поэтому, если будем критично к себе подходить и задачи будем так ставить, у нас многое изменится, — сказал Володин.

Также депутаты Госдумы поздравили Путина с Днем рождения. При этом парламентарии встали и сопроводили поздравление аплодисментами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера с днем рождения. Он отметил, что принципиальность и верность долгу привели Путина к всенародному признанию в обществе и заставили зарубежных коллег уважать его. Лукашенко пожелал коллеге неиссякаемых сил и энергии на высшем государственном посту.