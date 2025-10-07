Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 13:40

«В круглосуточном режиме»: Володин выделил важное качество Путина

Володин привел депутатам в пример работоспособность Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Работоспособность президента России Владимира Путина должна стать примером для всех остальных, в том числе депутатов Государственной думы, заявил в ходе заседания спикер палаты Вячеслав Володин. Он отметил, что российский лидер работает практически круглосуточно, передает корреспондент NEWS.ru.

Он работает практически в круглосуточном режиме <…> У нас все так работают? Нет. Мы тоже позволяем себе отходить от этого курса, расслабляться <…> Поэтому, коллеги, хочешь менять мир — начни с себя. Самое большое препятствие на пути к цели, которую надо достичь, это сам. Это мы. Поэтому, если будем критично к себе подходить и задачи будем так ставить, у нас многое изменится, — сказал Володин.

Также депутаты Госдумы поздравили Путина с Днем рождения. При этом парламентарии встали и сопроводили поздравление аплодисментами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера с днем рождения. Он отметил, что принципиальность и верность долгу привели Путина к всенародному признанию в обществе и заставили зарубежных коллег уважать его. Лукашенко пожелал коллеге неиссякаемых сил и энергии на высшем государственном посту.

Россия
Вячеслав Володин
Владимир Путин
Госдума
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сербии назвали бессмысленным дальнейший диалог с США о санкциях
«Утопия и абсурд»: Прохор Шаляпин ответил Бородину на критику
Спасительный фляки: готовим традиционный «похмельный» суп поляков
Необычные традиции свадеб в разных культурах мира: от плевков до слез
ЕС предрекли потерю авторитета из-за беспомощности в Газе
В Госдуме отмели идею выплатить пенсионерам недополученные деньги
Перестаньте выбрасывать бананы! Простой способ сохранить их надолго
Беспилотник ВСУ ударил по градирне Нововоронежской АЭС
HR-эксперт объяснил, почему работодатели стали реже нанимать курильщиков
Джабаров: отношения между Россией и Азербайджаном нормализуются
Решение принято? Куда в России могут долететь американские ракеты Tomahawk
Экономист рассказала, что нельзя делать арендодателю
Иностранец умер в Бурятии из-за арматуры
Сенатор Джабаров назвал Грузию образцом для постсоветских стран
В Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека
Путин выразил соболезнования в связи со смертью известной артистки
Стало известно о помощи жителей Купянска российским бойцам
В Париже прогремел взрыв и загорелся автомобиль
Депутат Федоров раскрыл, кому стоит инвестировать в золото
Трамп не исключил помилования соратницы Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.