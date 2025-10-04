Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 08:52

Володин объяснил, зачем лидеры ЕС запугивают европейцев

Володин связал попытки лидеров ЕС запугать людей с желанием сохранить власть

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Лидеры стран Европейского союза пытаются запугать свое население, чтобы сохранить собственную власть, написал в мессенджере MАХ председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его мнению, чтобы ускорить урегулирование конфликта на Украине, сперва «кучка подельников» бывшего президента США Джо Байдена должна уйти вслед за ним.

Складывается впечатление: лидеры европейских государств и Евросоюза <…> и примкнувшие к ним сателлиты из Прибалтики, — втянув себя и других в <...> [конфликт] на Украине для самосохранения во власти, пытаются запугать население своих стран, — заявил Володин.

Он напомнил о словах президента России Владимира Путина, сказанных на заседании дискуссионного клуба «Валдай». В частности, европейским лидерам пора осознать, что жители их стран хотят мира.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи Путина в дискуссионном клубе «Валдай». Она также не объяснила, почему ЕК не отслеживает такие важные геополитические заявления.

Госдума
Вячеслав Володин
Евросоюз
Европа
европейцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, за что могут удержать часть зарплаты
Появились кадры пожара на объектах энергоснабжения в Чернигове
Путин поздравил Космические войска с 68-летием
Путин заявил о важности Космических войск для защиты государства
Российские звезды НХЛ помогли своей команде одержать победу
Три альпиниста сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке
Двое взрослых и подросток разбились на трассе в Тольятти
Россиян предупредили о новой волне афер от имени известного магазина
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября
Раскрыта новая схема мошенников с имитацией «Госуслуг»
Экс-чиновнику Минобороны предъявлено обвинение в мошенничестве
Наступление ВС РФ на Харьков 4 октября: риск крупного котла, что в Купянске
Пожилой фанат Трампа «эвакуировал» мэрию Лос-Анджелеса
Китай собирается инвестировать в США астрономическую сумму ради одной цели
Пляцки: рецепт картофельных оладий по-польски — подаем со сметаной
ВСУ ударили по прятавшимся в подвале мирным жителям Купянска
Шотландская овсянка с виски: секрет идеального завтрака с нотками миндаля
Володин объяснил, зачем лидеры ЕС запугивают европейцев
Солдаты в ВСУ при молчаливом согласии офицеров бегут с фронта
Известный украинский врач призвал сурово наказывать за ненависть к русским
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.