Лидеры стран Европейского союза пытаются запугать свое население, чтобы сохранить собственную власть, написал в мессенджере MАХ председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его мнению, чтобы ускорить урегулирование конфликта на Украине, сперва «кучка подельников» бывшего президента США Джо Байдена должна уйти вслед за ним.

Складывается впечатление: лидеры европейских государств и Евросоюза <…> и примкнувшие к ним сателлиты из Прибалтики, — втянув себя и других в <...> [конфликт] на Украине для самосохранения во власти, пытаются запугать население своих стран, — заявил Володин.

Он напомнил о словах президента России Владимира Путина, сказанных на заседании дискуссионного клуба «Валдай». В частности, европейским лидерам пора осознать, что жители их стран хотят мира.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи Путина в дискуссионном клубе «Валдай». Она также не объяснила, почему ЕК не отслеживает такие важные геополитические заявления.