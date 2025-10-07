«Мы не враги»: Джабаров оценил перспективы сотрудничества с Грузией Джабаров: рано или поздно Россия и Грузия придут к тесному сотрудничеству

Россия не является врагом Грузии, и рано или поздно, страны придут к тесному сотрудничеству, выразил мнение первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе брифинга. По его словам, грузинам следует преодолеть ситуацию, сложившуюся в 2008 году, и понять, что Россия выступает за развитие отношений, передает корреспондент NEWS.ru.

Сенатор оценил шансы на возобновления торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Тбилиси, включая участие в проектах вроде «Север-Юг» или энергетике, и отметил, что проект будет выгоден всем, нужно лишь «психологически преодолеть» противоречия. По словам Джабарова, грузинской стороне стоит лишь быть более «лояльной».

Мы не враги грузинского народа, мы за развитие отношений. И я думаю, что рано или поздно мы придем к тесному сотрудничеству, — высказался политик.

Сенатор также подчеркнул, что Россия не покидает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако она воздерживается от участия в ее мероприятиях из-за антироссийской позиции организации. По словам Джабарова, эта площадка превратилась в «русофобскую помойку».