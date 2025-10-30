Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 15:07

Такая солянка покорила всю семью — готовим грузинский вариант с пикантной заправкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо я открыл для себя в грузинском ресторане, где меня угостили невероятно ароматным мясом в пикантном соусе. Сочетание нежной говядины с солеными огурцами, оливками и вином создает уникальный вкус, который невозможно забыть. Теперь это мой любимый вариант для праздничного ужина или когда хочется порадовать семью чем-то особенным.

Для солянки мне нужно: говядина (400–500 г), чеснок (3 зубчика), оливки (10 шт.), соленые огурцы (2 шт.), томатная паста (2 ст. л.), красное сухое вино (60 мл), растительное масло (2-3 ст. л.), соль и специи по вкусу. Готовлю так: мясо нарезаю кубиками и обжариваю до корочки. Добавляю томатную пасту, нарезанные огурцы и оливки, вливаю вино. При необходимости добавляю немного воды и тушу под крышкой 30–40 минут на медленном огне. В конце добавляю чеснок и специи. Подаю с рисом или картофельным пюре.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

