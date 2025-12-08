Беру тыкву и пшено — каша не нужна! Готовлю молдавские вертуты с тыквой: сладкие рулетики к чаю

Если обычная тыквенная каша или пшенная крупа уже наскучили, а хочется превратить эти полезные продукты в нечто праздничное и очень вкусное, молдавские вертуты станут идеальным открытием. Это традиционное блюдо молдавской кухни представляет собой тончайшие рулетики из пресного теста с сочной сладкой начинкой. В отличие от каши, где вкус ингредиентов часто сливается, в вертутах тыква раскрывает свою природную сладость, а пшено добавляет приятную зернистость и сытность. Такая выпечка — прекрасный способ удивить гостей или побаловать семью душевным аутентичным десертом, который отлично сочетается с чаем или кофе и напоминает о щедрости солнечной осени.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл воды, 1 яйцо, 2 ст. л. растительного масла, щепотка соли; для начинки — 500 г тыквы, 100 г пшена, 100 г сахара, 50 г сливочного масла, цедра половины лимона, корица по вкусу. Приготовьте начинку: тыкву нарежьте кубиками, отварите до мягкости и слейте воду. Отдельно отварите пшено до готовности. Смешайте тыквенное пюре, пшено, сахар, мягкое сливочное масло, цедру и корицу. Для теста смешайте муку с солью, сделайте углубление, влейте теплую воду, яйцо и масло. Замесите крутое эластичное тесто. Разделите на 6–8 частей, каждую раскатайте в очень тонкий прямоугольный пласт. Равномерно распределите начинку по пласту. Плотно сверните пласт в рулет. Уложите рулеты спиралью на противень, смазанный маслом. Смажьте вертуты взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или холодными, посыпав сахарной пудрой.

