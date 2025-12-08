ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 08:27

Как встретить год Красной Огненной Лошади, чтобы привлечь удачу: какие цвета и образы помогут создать идеальный новогодний наряд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новый 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади, и считается, что правильно подобранный наряд помогает привлечь удачу и зарядиться ее энергией. Это отличная возможность примерить яркие оттенки и смелые силуэты, которые подчеркнут вашу индивидуальность и создадут праздничное настроение.

Лучше всего подойдут цвета огня: красный, терракотовый, рыжий, медный и золотой. Они привнесут в образ тепло и оживят атмосферу праздника. Допустим и черный, но обязательно разбавленный огненными деталями. От холодной пастели в этот вечер лучше отказаться.

Фасоны выбирайте легкие и летящие — платья с одним открытым плечом, мягкие складки и струящиеся ткани прекрасно передадут энергичный характер Лошади. Подойдут и необычные костюмы, например бархатный пиджак с шелковыми шортами или терракотовый жакет с прямой юбкой. Завершают образ крупные золотые украшения, яркие аксессуары и мягкие волны в волосах.

Ранее сообщалось, что готовить к празднику можно легко и без аврала, если заранее продумать меню. Ресторанная формула 2/2/1+1 позволяет собрать красивый и сытный новогодний стол, не перегружая холодильник и не проводя полдня у плиты.

