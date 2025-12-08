ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 09:01

«Зеленый эльф» к Новому году: готовим слоеный салат, который поражает и вкусом, и видом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гениальность «Зеленого эльфа» заключается в том, что для его приготовления не требуются ни дорогостоящие продукты, ни экзотические специи, ни выдающиеся кулинарные навыки. Все ингредиенты доступны, а технология проста до гениальности. Тем не менее результат по своей сложности и утонченности вкуса может смело конкурировать с блюдами из меню хороших ресторанов. Это тот редкий случай, когда минимальные усилия и затраты приводят к максимальному гастрономическому удовольствию и восторженным отзывам от всех, кому посчастливилось его попробовать.

350 г отварной куриной грудки нарезаю небольшими кубиками. 200 г чернослива заливаю кипятком на 10 минут, затем обсушиваю и нарезаю. 2 отварных яйца измельчаю. 100 г грецких орехов слегка обжариваю на сухой сковороде и мелко рублю. 1 яблоко и 100 г твердого сыра натираю на крупной терке. Собираю салат слоями в следующей последовательности, промазывая каждый майонезом: куриная грудка, чернослив, яйца, грецкие орехи, яблоко, тертый сыр. Убираю в холодильник для пропитки минимум на 1–2 часа перед подачей.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Скандинавское чудо из обычной картошки — этот рецепт изменит ваше мнение о запеканках навсегда
Общество
Скандинавское чудо из обычной картошки — этот рецепт изменит ваше мнение о запеканках навсегда
Мягкое морковное печенье, которое всегда удается: простой рецепт для тех, кто хочет быстрый домашний десерт без лишних хлопот
Общество
Мягкое морковное печенье, которое всегда удается: простой рецепт для тех, кто хочет быстрый домашний десерт без лишних хлопот
Готовьте как шеф: редкий способ подачи икры в тарталетках, о котором молчат
Семья и жизнь
Готовьте как шеф: редкий способ подачи икры в тарталетках, о котором молчат
Простой салат, который всегда выручает на праздниках: 4 ингредиента и пару минут — гости точно попросят добавки
Общество
Простой салат, который всегда выручает на праздниках: 4 ингредиента и пару минут — гости точно попросят добавки
Забудьте классику! Готовим «Медвежью шубку» с необычным акцентом
Семья и жизнь
Забудьте классику! Готовим «Медвежью шубку» с необычным акцентом
еда
рецепты
салаты
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Товарооборот России и Китая показал неожиданные результаты
Российский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы
«Охота на Ермака»: Зеленского обвинили в травле экс-главы своего офиса
Сатанистов и язычников заметили в зоне СВО
Россиянам хотят позволить получить от страны 650 тысяч рублей
На границе Таиланда и Камбоджи произошла перестрелка
Наемников-латиноамериканцев уличили в попытке отсидеться в тылу
В Германии переименование улиц Ленина дошло до суда
Стеблов рассказал, ждет ли поздравлений от Михалкова в юбилей
Умер 106-летний ветеран Великой Отечественной войны
В Госдуме предложили ежегодную 13-ю зарплату для двух профессий
Запад инициировал важное заседание по Украине
У жены соратника Ермака нашли ультралюксовый бизнес в США
«Искажение воли истца»: Долина обвинила Лурье в неосмотрительности
Нутрициолог поставила точку в споре о вреде горелых корочек хлеба
«Заплатила очень дорого»: Кадыров об атаках Украины на гражданские объекты
Домрачева рассказала о своем бренде спортивной одежды
Стало известно о тайном свидетеле в деле миллиардера Сулейманова
В России резко подскочил спрос на видеокарты
Нарколог рассказал о странных деталях в поведении Зеленского
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.