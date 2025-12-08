«Зеленый эльф» к Новому году: готовим слоеный салат, который поражает и вкусом, и видом

Гениальность «Зеленого эльфа» заключается в том, что для его приготовления не требуются ни дорогостоящие продукты, ни экзотические специи, ни выдающиеся кулинарные навыки. Все ингредиенты доступны, а технология проста до гениальности. Тем не менее результат по своей сложности и утонченности вкуса может смело конкурировать с блюдами из меню хороших ресторанов. Это тот редкий случай, когда минимальные усилия и затраты приводят к максимальному гастрономическому удовольствию и восторженным отзывам от всех, кому посчастливилось его попробовать.

350 г отварной куриной грудки нарезаю небольшими кубиками. 200 г чернослива заливаю кипятком на 10 минут, затем обсушиваю и нарезаю. 2 отварных яйца измельчаю. 100 г грецких орехов слегка обжариваю на сухой сковороде и мелко рублю. 1 яблоко и 100 г твердого сыра натираю на крупной терке. Собираю салат слоями в следующей последовательности, промазывая каждый майонезом: куриная грудка, чернослив, яйца, грецкие орехи, яблоко, тертый сыр. Убираю в холодильник для пропитки минимум на 1–2 часа перед подачей.

