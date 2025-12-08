ТИЭФ'25
Мягкое морковное печенье, которое всегда удается: простой рецепт для тех, кто хочет быстрый домашний десерт без лишних хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иногда так хочется к чаю чего-нибудь необычного, но простого в приготовлении. Морковное печенье отлично выручает: оно получается ароматным, мягким и приятно влажным внутри. А самое главное — все продукты наверняка уже есть на кухне.

Натрите 2 крупные моркови на мелкой терке и слегка отожмите. Соедините их с 100 г мягкого сливочного масла, 1 яйцом, 3 ст. л. сахара, горстью измельченных грецких орехов и 1 ч. л. корицы. Добавьте 1,5 стакана муки и замесите нежное тесто.

Разделите его на кусочки размером с большой орех, слегка приплюсните и разложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 200 градусах около 20 минут, пока печенье не станет золотистым. Морковь придает ему легкий карамельный привкус, а структура остается удивительно мягкой. Приятного аппетита!

