В Совфеде назвали страны, которые саботируют диалог России и США

Некоторые страны Запада мешают нормализации отношений между Россией и США, заявил заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. Как передает корреспондент NEWS.ru, во время пресс-конференции сенатор заявил, что Франция, Германия и Великобритания не заинтересованы в сближении Москвы и Вашингтона.

На мой взгляд, чисто субъективный, конечно, обратите внимание, как только у нас что-то начинает слаживаться с американцами, идут переговоры, предварительные договоренности, тут же включаются страны Запада. Причем не все. Конкретно это Франция, Великобритания, Германия, те страны, которые не заинтересованы в нормализации отношений, те страны, которые считают, что им надо еще одно усилие, и они сломают Россию через Украину, — сказал Джабаров.

Он добавил, что сейчас все зависит непосредственно от Соединенных Штатов. Глава Белого дома Дональд Трамп предложил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а потому отказался от этого. По словам парламентария, именно Вашингтон должен будет еще раз проявить инициативу в данном вопросе.

Когда была встреча Трампа с нашим президентом, пошли подвижки, и Владимир Зеленский полетел в США в сопровождении целой свиты из западной Европы <…> Я думаю, что они имеют влияние, особенно британцы. Даже сейчас, заявив о встрече в Будапеште, Трамп отозвал свое предложение. Он не отменил его, а отложил. Мы всегда в этом плане ведем себя очень достойно, мы никогда никого не упрекаем. Мяч на стороне американцев, пусть они принимают решение, — заключил Джабаров.

Ранее сенатор говорил, что Латвия столкнется с серьезными последствиями в результате политики принудительной высылки российских граждан. Он охарактеризовал такие действия как проявление безнаказанности и откровенно враждебной позиции по отношению к России.