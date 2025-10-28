Джабаров пообещал дать Латвии «по шапке» за высылку россиян

Латвия столкнется с последствиями из-за высылки российских граждан, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По словам сенатора, подобные действия являются проявлением безнаказанности и враждебности к России, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас они используют ситуацию, то, что у нас идет специальная военная операция, очень сложные отношения со странами НАТО. <...> То, что они творят, когда стариков 75-летних выселяют... Люди прожили там жизнь, положили свои силы на общее дело, и вдруг их выселяют. Я даже не знаю, как это называется... Геноцид. Как это можно иначе назвать, если человека сажают и вывозят в Россию? <...> Это все от безнаказанности. Вот один раз по шапке получат — успокоятся, — подчеркнул Джабаров.

Политик отметил, что Москва, в свою очередь, бережно относится к памяти воинов, погибших в войне, в отличие от стран, где разрушают памятники советским солдатам. Сенатор также предложил ответить на действия прибалтийских властей экономическими мерами, в том числе блокировкой транспортных направлений.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ненависть властей Латвии к России обусловлена стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма в годы Второй мировой войны. Дипломат также напомнила о роли коренного населения страны в реализации нацистской политики геноцида.