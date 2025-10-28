В Грузии могут запретить крупнейшие прозападные партии Власти Грузии просят КС запретить три крупные партии страны, включая Саакашвили

Правящая партия «Грузинская мечта» совместно с двумя парламентскими группами подала иск в Конституционный суд Грузии, передает BBC. Власти требуют запретить деятельность трех крупнейших прозападных политических сил страны, в том числе партии бывшего президента Михаила Саакашвили.

Истцы, куда входят депутаты от «Грузинской мечты», «Европейских социалистов» и «Силы народа», хотят запретить «Единое национальное движение» экс-главы страны, а также партии «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия — Лело». Представители правящей политсилы называют их коллективным «Национальным движением».

КС рассмотрит запрос и вынесет решение в течение девяти месяцев. При этом по итогам прошлогодних парламентских выборов избирательный барьер преодолели четыре оппозиционные политические силы. Все они первоначально отказались признавать результаты голосования и бойкотировали работу в парламенте.

Однако партия экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию» спустя год отказалась от бойкота и приступила к работе в законодательном органе. Именно партия Гахарии остается единственной оппозиционной силой, преодолевшей барьер, запрета которой «Грузинская мечта» не требует в своем иске.

Ранее Тбилиси отказался направить делегацию в Ереван на заседание Парламентской ассамблеи Восточного партнерства. Причиной стала поддержка депутатами ЕС оппозиции и протестов в Грузии.