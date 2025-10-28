Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 18:27

В Грузии могут запретить крупнейшие прозападные партии

Власти Грузии просят КС запретить три крупные партии страны, включая Саакашвили

Ираклий Кобахидзе Ираклий Кобахидзе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правящая партия «Грузинская мечта» совместно с двумя парламентскими группами подала иск в Конституционный суд Грузии, передает BBC. Власти требуют запретить деятельность трех крупнейших прозападных политических сил страны, в том числе партии бывшего президента Михаила Саакашвили.

Истцы, куда входят депутаты от «Грузинской мечты», «Европейских социалистов» и «Силы народа», хотят запретить «Единое национальное движение» экс-главы страны, а также партии «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия — Лело». Представители правящей политсилы называют их коллективным «Национальным движением».

КС рассмотрит запрос и вынесет решение в течение девяти месяцев. При этом по итогам прошлогодних парламентских выборов избирательный барьер преодолели четыре оппозиционные политические силы. Все они первоначально отказались признавать результаты голосования и бойкотировали работу в парламенте.

Однако партия экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию» спустя год отказалась от бойкота и приступила к работе в законодательном органе. Именно партия Гахарии остается единственной оппозиционной силой, преодолевшей барьер, запрета которой «Грузинская мечта» не требует в своем иске.

Ранее Тбилиси отказался направить делегацию в Ереван на заседание Парламентской ассамблеи Восточного партнерства. Причиной стала поддержка депутатами ЕС оппозиции и протестов в Грузии.

Грузия
партии
суды
Михаил Саакашвили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов встретился с министром обороны Сирии
Вашингтон вновь продемонстрировал силу Венесуэле
Военэксперт раскрыл судьбу французского Иностранного легиона на Украине
Лавров выразил недоумение по поводу новой позиции Трампа по Украине
В российском регионе строят трассу с разделением на «своих» и «чужих»
«Запахло жаренным»: командир роты ВСУ дезертировал
Очередной виток насилия произошел в секторе Газа
Две мертвые девочки и пропавший бизнесмен: главные ЧП дня
Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных
Семья умершего от рака Попова пыталась продать дом, чтобы оплатить лечение
В одном российском городе отменят оплату наличными в транспорте
Егор Крид может лишиться звания Заслуженного артиста
Правила поступления в вузы на платной основе кардинально изменятся
Характеристика и даты рождения знака зодиака Скорпион — короля мстителей
Названа причина стабильности режима Мадуро в Венесуэле
Дружба с Зеленским, слухи о разводе, теракт: как живет юморист Павел Воля
Забудьте о вареной свекле! Почему запекание в фольге — лучший выбор
Губернатор возмутился «метками» для детей в школьной столовой
Часть детей мигрантов могут освободить от экзамена по русскому
В Госдуме раскрыли судьбу французских наемников на Украине
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.