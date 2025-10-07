Солистка t.A.T.u призналась, как относится к Shaman Певица Катина призналась, что ей очень нравятся вокальные данные SHAMAN

Солистка группы t.A.T.u. Лена Катина рассказала в беседе с «Радио 1», что ей очень нравятся вокальные данные певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). При этом, как отметила исполнительница, она не смотрела его выступление на международном конкурсе «Интервидение».

Интервидение не смотрела. SHAMAN уважаю, очень нравится его голос. Я настолько погрязла в делах. По сольному творчеству, дети. Особо телевизор не смотрю и уже достаточно давно, — поделилась Катина.

Она также призналась, что после концерта группы t.A.T.u. на Олимпиаде в 2014 году между ней и второй солисткой Юлией Волковой произошел серьезный конфликт. Спустя время, по словам Катиной, им все-таки удалось наладить отношения.

Ранее Катина заявила, что в российской музыке много души, поэтому она популярна во всем мире. По ее словам, людей всегда тянет к настоящему искусству.