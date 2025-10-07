Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 15:12

Солистка t.A.T.u призналась, как относится к Shaman

Певица Катина призналась, что ей очень нравятся вокальные данные SHAMAN

Певец Шаман (Ярослав Дронов) Певец Шаман (Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Солистка группы t.A.T.u. Лена Катина рассказала в беседе с «Радио 1», что ей очень нравятся вокальные данные певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). При этом, как отметила исполнительница, она не смотрела его выступление на международном конкурсе «Интервидение».

Интервидение не смотрела. SHAMAN уважаю, очень нравится его голос. Я настолько погрязла в делах. По сольному творчеству, дети. Особо телевизор не смотрю и уже достаточно давно, — поделилась Катина.

Она также призналась, что после концерта группы t.A.T.u. на Олимпиаде в 2014 году между ней и второй солисткой Юлией Волковой произошел серьезный конфликт. Спустя время, по словам Катиной, им все-таки удалось наладить отношения.

Ранее Катина заявила, что в российской музыке много души, поэтому она популярна во всем мире. По ее словам, людей всегда тянет к настоящему искусству.

певицы
шоу-бизнес
знаменитости
Интервидение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, как Киев будет применять Tomahawk
Женщина из Дубая попыталась провезти украшения за 3 млн рублей
В Петербурге мужчина пойдет под суд за попытку зарезать соседа
Автомобиль тронулся с места и задавил пенсионерку
Врачи борются за жизнь новоизбранного мэра, на которого напали с ножом
Это смертельно опасно. Бешеные летучие мыши атакуют россиян: что известно
«До третьей мировой два шага»: депутат о поставках ракет Tomahawk Украине
Курьерам-мусульманам запретили доставлять ряд товаров
МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут
В Краснодаре девочку укусила бродячая собака
Риелтор оценила вероятность снижения цен на недвижимость в Москве
Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
«Отправьте на фронт своего мужа»: евродепутат раскритиковала фон дер Ляйен
Муж и жена спели украинскую песню и попали под суд
Город через окно: как остекление меняет восприятие улицы
Робот от Маска захотел подраться с Джаредом Лето
Раскрыты самые популярные профессии среди ветеранов СВО
Тайны принцессы Укока: история, артефакты и мистика
Мать Свечникова рассказала о странности в расследовании пропажи ее сына
В Москве мужчина забрался на мачту ЛЭП и просидел там несколько часов
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.