Солистка «Тату» раскрыла секрет популярности российской музыки в мире Певица Катина заявила, что в российской музыке много души

В российской музыке много души, поэтому она популярна во всем мире, заявила солистка группы «Тату» Лена Катина. По ее словам, которые приводит «Вечерняя Москва», людей всегда тянет к настоящему искусству.

Русская культура — очень глубокая и многогранная: богатая история, музыка, литература, архитектура, балет. Думаю, именно эта эмоциональность и искренность в искусстве, сильные образы и особая атмосфера многих вдохновляют. И музыка, конечно, тоже — в ней много души. Людей всегда тянет к чему-то настоящему, — заявила Катина.

Таким образом она оценила вторую волну популярности песни «Я сошла с ума». Она стала саундтреком к фильму «Анора», получившему премию «Оскар».

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев в свою очередь заявил, что российские музыканты добиваются международного признания, а такие исполнители, как Катя Лель, и хиты вроде «Сигма-бой» подтверждают растущее влияние отечественной культуры. По его мнению, эти успехи демонстрируют, что Россия имеет все основания гордиться своими талантами.