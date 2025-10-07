Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 15:09

Нижегородские полицейские устроили стрельбу при погоне за подростками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ГАИ Нижегородской области были вынуждены стрелять в автомобиль с двумя подростками, сообщается в Telegram-канале региональной полиции. По информации правоохранителей, 15-летний водитель и его 14-летний приятель украли ключи от «ВАЗ 21150» у родителей.

Водитель «ВАЗ 21150» был неоднократно предупрежден о применении огнестрельного оружия, однако он продолжил движение, увеличивая скорость и создавая угрозу для других участников дорожного движения, — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что полицейские открыли огонь по авто в нежилой зоне. В результате они повредили колесо автомобиля, после чего машина съехала в кювет. После этого правоохранители задержали несовершеннолетнего водителя и его пассажира. Против родителей нарушителя возбудили административное дело.

Ранее в Липецкой области 16-летний подросток погиб после погони с участием ДПС. Полицейский в ночь на 20 сентября открыл огонь по колесам автомобиля, в котором находились несовершеннолетние, в результате чего один из пассажиров получил ранение. Его доставили в больницу, там пострадавший скончался.

