02 октября 2025 в 16:39

В Липецкой области подросток погиб после погони с участием ДПС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецкой области скончался 16-летний подросток, раненный во время погони с участием ДПС, сообщили в СУ СК России по региону. Полицейский в ночь на 20 сентября открыл огонь по колесам автомобиля, в котором находились несовершеннолетние, в результате чего один из пассажиров получил ранение.

Подросток был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, — уточнили в СК.

По данным следствия, инспекторы ДПС выявили нарушение правил дорожного движения водителем авто без номеров. Требование об остановке он проигнорировал и попытался скрыться.

Ранее в Краснодаре подросток получил тяжелые травмы от удара электрическим током. 13-летний мальчик забрался на железнодорожный вагон, где его поразило высоким напряжением от контактной сети. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии был срочно доставлен в медицинское учреждение. Сейчас подросток находится под наблюдением врачей.

До этого в Московской области зацепер погиб от удара электрическим током, находясь на крыше движущегося поезда. За последними минутами жизни молодого человека наблюдал его друг. После случившегося подросток, снимавший происходящее, покинул место трагедии, однако позже добровольно рассказал обо всем родителям.

Липецк
подростки
погибшие
ДПС
погони
