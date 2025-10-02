В Липецкой области подросток погиб после погони с участием ДПС

В Липецкой области скончался 16-летний подросток, раненный во время погони с участием ДПС, сообщили в СУ СК России по региону. Полицейский в ночь на 20 сентября открыл огонь по колесам автомобиля, в котором находились несовершеннолетние, в результате чего один из пассажиров получил ранение.

Подросток был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, — уточнили в СК.

По данным следствия, инспекторы ДПС выявили нарушение правил дорожного движения водителем авто без номеров. Требование об остановке он проигнорировал и попытался скрыться.

