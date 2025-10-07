Назван самый эффективный способ борьбы с продовольственной инфляцией

Одним из главных способов борьбы с продовольственной инфляцией является наращивание объемов производства, заявил NEWS.ru зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Но также важно ограничение роста стоимости ресурсов, используемых в производстве. Это, в частности, энергия, логистика и сырье, отметил эксперт.

Наиболее эффективным способом стабилизации и снижения цен мы считаем стимулирование увеличения объемов производства и снижение/ограничение роста стоимости ресурсов, используемых в производстве, таких как финансовые ресурсы, энергия, логистика, сырье и т. д. Если государство считает необходимым поддержать определенные группы населения, помощь должна быть адресной, — сказал Леонов.

По его словам, на конкурентных рынках цены формируются на основе соотношения спроса и предложения. В условиях развитой конкуренции отдельные участники не могут произвольно завышать цены, поскольку это приводит к снижению их товарооборота и, соответственно, прибыльности, пояснил эксперт.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников спрогнозировал рост цен на основные продовольственные товары, включая овощи, мясо, птицу и хлебобулочные изделия. По его словам экономиста, на это могут повлиять инфляция, засуха на юге России и Дальнем Востоке, а также сезонность многих продуктов.