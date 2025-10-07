В Ozon ответили на вопрос о шапках с символикой РДК

Шапки с символикой «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые ранее были размещены на сайте Ozon, больше недоступны к заказу, заявили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Там добавили, что торговая площадка строго соблюдает нормы российского права. По словам представителя компании, основным инструментом противодействия появлению запрещенной продукции является премодерация карточек товаров.

Товары [с символикой РДК] уже скрыты с сайта и недоступны к заказу. Ozon соблюдает требования законодательства и продает только разрешенные товары. Мы исключаем запрещенные товары на этапе премодерации, а также проверяем их на витрине при помощи алгоритмов. Чтобы исключить появление похожих товаров, мы усилим модерацию, — пояснили в пресс-службе Ozon.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России предупредила маркетплейсы о возможных мерах реагирования в случае игнорирования рекомендаций по работе с продавцами. Экспертный совет ФАС выявил практики, создающие риски ущемления интересов предпринимателей и покупателей, а также признаки навязывания невыгодных условий.