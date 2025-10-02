Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 17:49

ФАС предостерегла маркетплейсы от нарушений правил для продавцов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба России предупредила маркетплейсы о возможных мерах реагирования в случае игнорирования рекомендаций по работе с продавцами, сообщает пресс-служба ФАС. Экспертный совет выявил практики, создающие риски ущемления интересов предпринимателей и покупателей, а также признаки навязывания невыгодных условий.

Члены экспертного совета рассмотрели практики Wildberries и Ozon на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков и прокомментировали действия маркетплейсов как содержащие риски ущемления интересов продавцов и покупателей, а также признаки навязывания предпринимателям невыгодных условий работы на площадках, требующих пересмотра, — отметили в ФАС.

В совете добавили, что новые правила работы требуют доработки. По мнению экспертов, их внедрение должно быть понятным, прозрачным и учитывать ценовую политику среднего и малого бизнеса, чтобы снизить вероятные негативные последствия.

Представители маркетплейса Ozon, в свою очередь, сообщили, что площадка внимательно относится к требованиям регулятора и готова продолжать диалог для поиска решений в спорных вопросах. Текст заявления имеется в распоряжении NEWS.ru.

В Ozon отметили необходимость упростить процесс вывоза возврата со склада, заявку можно будет подать сразу после поступления товара на склад, а не через 30 дней. Кроме того, будет запущена функция автовывоза всех возвратов со склада, чтобы продавец мог однократно настроить автоматический процесс.

Это позволит не отслеживать свободные слоты на вывоз, а также выбрать удобную точку получения товара. По стоимости не будет отличаться от стандартной цены обратной логистики на модели FBS, — отметили представители маркетплейса.

Ранее аналитик маркетплейсов Александр Румянцев в беседе с NEWS.ru заявил, что маркетплейсы планируют ужесточить правила возврата товаров в ответ на рост потребительского терроризма. По его словам, основными целями площадок станут поддержка доверия со стороны добросовестных клиентов и предотвращение злоупотребления правилами.

ФАС
маркетплейсы
Wildberries
Ozon
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
В районе ТЦ «Жар-птица» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Успенская рассказала, как скрывается от фанатов на улицах
Названы страны, у которых Россия может закупать топливо
Ждал внимания Спилберга: убийца 37 девочек и девушек упивался «величием»
Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить
Появилось видео с места аварии в Москве, где задавили троих пешеходов
Песков раскрыл, как Россия отреагирует на введение новых санкций ЕС
Песков раскрыл, кто на самом деле провоцирует эскалацию конфликта
Родителей предупредили о признаках авитаминоза у школьников
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.