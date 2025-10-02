ФАС предостерегла маркетплейсы от нарушений правил для продавцов

Федеральная антимонопольная служба России предупредила маркетплейсы о возможных мерах реагирования в случае игнорирования рекомендаций по работе с продавцами, сообщает пресс-служба ФАС. Экспертный совет выявил практики, создающие риски ущемления интересов предпринимателей и покупателей, а также признаки навязывания невыгодных условий.

Члены экспертного совета рассмотрели практики Wildberries и Ozon на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков и прокомментировали действия маркетплейсов как содержащие риски ущемления интересов продавцов и покупателей, а также признаки навязывания предпринимателям невыгодных условий работы на площадках, требующих пересмотра, — отметили в ФАС.

В совете добавили, что новые правила работы требуют доработки. По мнению экспертов, их внедрение должно быть понятным, прозрачным и учитывать ценовую политику среднего и малого бизнеса, чтобы снизить вероятные негативные последствия.

Представители маркетплейса Ozon, в свою очередь, сообщили, что площадка внимательно относится к требованиям регулятора и готова продолжать диалог для поиска решений в спорных вопросах. Текст заявления имеется в распоряжении NEWS.ru.

В Ozon отметили необходимость упростить процесс вывоза возврата со склада, заявку можно будет подать сразу после поступления товара на склад, а не через 30 дней. Кроме того, будет запущена функция автовывоза всех возвратов со склада, чтобы продавец мог однократно настроить автоматический процесс.

Это позволит не отслеживать свободные слоты на вывоз, а также выбрать удобную точку получения товара. По стоимости не будет отличаться от стандартной цены обратной логистики на модели FBS, — отметили представители маркетплейса.

Ранее аналитик маркетплейсов Александр Румянцев в беседе с NEWS.ru заявил, что маркетплейсы планируют ужесточить правила возврата товаров в ответ на рост потребительского терроризма. По его словам, основными целями площадок станут поддержка доверия со стороны добросовестных клиентов и предотвращение злоупотребления правилами.