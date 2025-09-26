Раскрыт план маркетплейсов по борьбе с потребительским терроризмом

Маркетплейсы планируют ужесточить правила возврата товаров в ответ на рост потребительского терроризма, заявил NEWS.ru аналитик маркетплейсов Александр Румянцев. По его словам, основными целями площадок станут поддержка доверия со стороны добросовестных клиентов и предотвращение злоупотребления правилами.

В эру маркетплейсов все чаще обсуждается проблема так называемого потребительского терроризма, когда покупатели заказывают и возвращают большое количество товаров. Это создает значительные логистические затраты для продавцов. В ближайшее время мы можем наблюдать больше ограничений. Площадки вводят осмотр товаров перед возвратом, появляются ограничения по срокам возврата, и также есть вероятность, что площадки могут регламентировать количество возвратов на одного покупателя, — пояснил Румянцев.

Эксперт также отметил проблему недобросовестных конкурентов, заказывающих товары на удаленные склады, что вызывает логистические потери у продавцов. На этом фоне, по его словам, многие площадки сокращают сроки возврата до семи дней, установленных законом.

Важно, чтобы система работала на благо и покупателей, и продавцов, поддерживая баланс интересов, особенно в наш век потребления. На товары не будут делать ограничений, сейчас идет акцент на контроль и качество возвратов в целом. Учитывая, что молодое поколение вообще с легкостью отказывается от потребления, все держится на наших плечах, — заключил Румянцев.

Ранее психолог Вадим Безделев заявил, что редкое использование наличных денег, кредиты и безналичные расчеты, включая пластиковые карты и мобильные платежи, способствуют импульсивным покупкам. По его словам, современные цифровые технологии делают процесс траты денег менее болезненным.