Психолог назвал причину импульсивных покупок

Редкое использование наличных средств, кредиты и расчет пластиковыми картами или телефоном приводят к импульсивным покупкам, заявил клинический психолог Вадим Безделев. По его словам, переданным «Газетой.Ru», цифровые технологии делают расставание с деньгами не таким болезненным.

Мы видели, как купюры уходят из кошелька, и мозг четко осознавал момент потери. С приходом цифровых технологий этот барьер разрушился. Пластиковая карта или оплата с телефона создают иллюзию, что деньги где-то там, далеко, — сообщает Безделов.

Он добавил, что приложения и маркетплейсы умело подталкивают к импульсивным покупкам: скидки ограничены по времени, а на экране мигают уведомления. В этом случае заглушается самоконтроль — мозг не успевает трезво оценить последствия таких покупок.

Ранее вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что маркетплейсы необходимо обязать внедрить функцию самозапрета на покупки. Соответствующий запрос он направил в Минэкономразвития. Также в нем предлагается задать ежемесячный лимит трат для покупателей.