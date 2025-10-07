Президент США Дональд Трамп планирует повторить путь 46-го президента США Джо Байдена в стремлении получить Нобелевскую премию, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что решение о поставках Украине ракет Tomahawk пока не принято, но подчеркнул важность понимания их использования.

Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю <…>. Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве, — говорится в сообщении.

Медведев подчеркнул, что даже президент США должен осознавать этот риск. По его словам, передача подобного оружия значительно увеличивает напряженность в регионе и может привести к серьезным последствиям для безопасности Европы.

Ранее Медведев заявил, что у Франции сейчас нет настоящего президента, а есть лишь «адвокат Киева» и «закадычный дружбан Германии и Британии». По его мнению, президенту Франции Эммануэлю Макрону безразлична судьба собственной страны. Он также отметил, что Макрон не справляется с выполнением своих обязанностей, и даже лошади казаков, которые вошли в Париж в 1814 году, справились бы лучше.