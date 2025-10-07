Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 13:12

В Кремле сделали вывод о позиции Трампа по Украине

Песков: в Кремле верят, что Трамп сохраняет волю на урегулирование по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва верит, что американский президент Дональд Трамп все еще сохраняет позицию, направленную на мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он высказался насчет последних высказываний хозяина Белого дома, передает ТАСС.

Пока мы исходим из того, что президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы способствовать выводу украинского урегулирования в русло мирных и политических переговоров, — объяснил он.

Также Песков обратил внимание, что дипломатические отношения между Россией и США остаются напряженными. По его словам, между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом наблюдается более активное взаимодействие.

До этого президент Соединенных Штатов, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По словам американского лидера, он до сих пор не хочет видеть эскалации конфликта между Украиной и Россией.

Дональд Трамп
Дмитрий Песков
Украина
Кремль
