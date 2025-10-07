Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 13:11

В Кремле оценили процесс налаживания дипломатических отношений России и США

Песков: диалог России и США пока остается в подавленном состоянии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дипломатические отношения между Россией и США остаются напряженными, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом наблюдается более активное взаимодействие, передает ТАСС.

По линии дипломатических ведомств до сих пор у нас диалог находится в подавленном состоянии. Пока серьезных каких-то шагов, к сожалению, сделано не было. Мы не смогли их сделать. Большая инерционность в том кризисном состоянии, в котором пребывают двусторонние отношения, — прокомментировал Песков.

Ранее Песков заявил, что поставка американских ракет Tomahawk на Украину может значительно усилить напряженность. По его словам, эти ракеты не окажут существенного влияния на ход боевых действий для ВСУ. Однако, как подчеркнул Песков, существует серьезная опасность того, что эти ракеты могут быть переданы Киеву в ядерном варианте, что сделает ситуацию еще более опасной.

До этого Песков заявил, что в диалоге с Киевом возникла значительная пауза, которая произошла не по вине Москвы. Он также подчеркнул, что Россия продолжает заниматься своими делами.

