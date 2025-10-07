Опубликовано видео с моментом убийства москвича у станции МЦД

Момент убийства прохожего у станции МЦД «Волоколамская» в Москве был записан на видео, передает Telegram-канал «112». На кадрах видно, как предполагаемый злоумышленник поджидал свою жертву.

Судя по видео, дождавшись мужчину, похожий на 22-летнего подозреваемого юноша избил пострадавшего, а затем нанес смертельный удар в шею. По факту случившегося правоохранители возбудили дело по статье об убийстве.

Ранее подозреваемый сам пришел к тульским правоохранителям после попытки скрыться. Изначально 22-летний юноша уехал из столицы после убийства прохожего. По информации МВД, его снова доставят в Москву для дальнейших разбирательств.

