Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 14:43

Опубликовано видео с моментом убийства москвича у станции МЦД

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Момент убийства прохожего у станции МЦД «Волоколамская» в Москве был записан на видео, передает Telegram-канал «112». На кадрах видно, как предполагаемый злоумышленник поджидал свою жертву.

Судя по видео, дождавшись мужчину, похожий на 22-летнего подозреваемого юноша избил пострадавшего, а затем нанес смертельный удар в шею. По факту случившегося правоохранители возбудили дело по статье об убийстве.

Ранее подозреваемый сам пришел к тульским правоохранителям после попытки скрыться. Изначально 22-летний юноша уехал из столицы после убийства прохожего. По информации МВД, его снова доставят в Москву для дальнейших разбирательств.

До этого Telegram-канал Baza сообщил об убийстве вдовы и 11-летнего сына бывшего зампреда Госкомитета Якутии по занятости Саввы Михайлова. Чиновник погиб в госпитале в 2023 году после ранения в зоне боевых действий. По данным канала, к преступлению может быть причастна их 16-летняя дочь. Тела обнаружили в квартире дома в 202-м микрорайоне. Также с места преступления изъяли молоток и нож.

Москва
МЦД
убийства
прохожие
