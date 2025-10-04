Baza: убиты вдова и сын погибшего на СВО якутского чиновника Михайлова

Telegram-канал Baza сообщил об убийстве вдовы и 11-летнего сына бывшего зампреда Госкомитета Якутии по занятости Саввы Михайлова, погибшего в госпитале в 2023 году после ранения в зоне боевых действий. По данным канала, к преступлению может быть причастна их 16-летняя дочь.

Baza уточнила, что тела обнаружили в квартире дома в 202-м микрорайоне. По сведениям канала, следователи ведут работу с подростком, а с места преступления изъяли молоток и нож. Других подробностей о произошедшем не приводятся.

Ранее застрелили бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью. По подозрению в убийстве арестовали его внучку Екатерину. Она отказывалась сотрудничать со следствием. Юрист Илья Русяев сообщал, что девушке может грозить до 20 лет лишения свободы по статье об убийстве двух и более лиц.

Telegram-канал Mash сообщал, что внучка экс-мэра лежала в рехабе из-за зависимости от запрещенных веществ. По данным канала, ее сын находится в социальном приюте, так как других близких родственников нет.