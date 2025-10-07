Зарезавший прохожего у станции метро сдался полиции в другом городе Зарезавший москвича в драке у станции МЦД явился с повинной в МВД Тулы

Подозреваемый в убийстве на северо-западе Москвы сам пришел к тульским правоохранителям после попытки скрыться, уехав из столицы, передает пресс-служба столичного ГУ МВД России. По предварительной информации, он в ходе драки зарезал прохожего. Инцидент произошел рядом со станцией МЦД-2 «Волоколамская». По данным МВД, которые приводит ТАСС, сейчас 22-летнего подозреваемого доставляют обратно в Москву.

Гражданин 2003 года рождения пытался скрыться от правоохранительных органов, покинув территорию Москвы и Московской области, однако впоследствии он принял решение добровольно явиться в отдел полиции в г. Туле, — сказано в сообщении.

