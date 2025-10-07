Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 14:39

В московском детсаду раздался жуткий сигнал

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Московские детские сады получили специальную пожарную сигнализацию, предупреждающую о задымлении песней, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы». Очевидцы, испытавшие работу новой системы оповещения, назвали песню жутковатой и опубликовали видео с ней.

В случае срабатывания сигнала механический женский голос начинает нараспев читать детское стихотворение Самуила Маршака про горящий «кошкин дом». Предполагается, что новый сигнал призван не пугать маленьких детей в случае тревоги. Комментаторы в Сети считают, что дружелюбная система пугает только сильней, потому что напоминает музыку из фильмов ужасов.

Ранее малолетняя девочка упала с качелей в детском саду и получила двойной перелом руки. Произошедшее попало на камеру наблюдения. На кадрах видно, что в этот момент воспитатель смотрела в другую сторону, поскольку говорила по телефону. Девочку прооперировали, а ее мать подала заявление в полицию и в суд.

До этого Новороссийск потрясла новость об избиении воспитанницы детсада. Малышка отказывалась есть, и воспитательница перешла к рукоприкладству. Несмотря на плач ребенка, женщина продолжала наносить удары.

детские сады
пожарная безопасность
пожары
сигналы
