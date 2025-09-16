Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 14:42

Двухлетняя девочка сломала руку, пока воспитатель висела на телефоне

В Омске двухлетняя девочка упала в детском саду и получила двойной перелом руки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетняя девочка упала с качелей в детском саду и получила двойной перелом руки, сообщает Telegram-канал SHOT. Он также опубликовал видеозапись произошедшего. По данным источника, в этот момент воспитатель смотрела в другую сторону, поскольку говорила по телефону.

Как уточнил канал, мать пострадавшей утверждает, что администрация детского сада никак не отреагировала на инцидент. Женщине пришлось самой везти малышку в больницу, где ей и диагностировали двойной перелом со смещением. Девочку прооперировали.

Мать пострадавшей уже подала заявление в полицию и в суд. Она намерена добиться моральной компенсации за причиненный вред. При этом воспитателю, который смотрел за детьми и не вызвал скорую, уже объявили дисциплинарное взыскание за невыполнение обязанностей.

Ранее в Якутии воспитательница детского сада грубо обошлась с ребенком, схватив его за волосы. Этот инцидент был зафиксирован на видео и опубликован республиканской прокуратурой. Причиной стало то, что девочка ушла из группы.

Омск
дети
детские сады
пострадавшие
травмы
переломы
кадры
