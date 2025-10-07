Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 14:39

Политолог озвучил основное противоречие между Россией и США по Украине

Политолог Суслов: США выступают против демилитаризации Украины

Политолог Дмитрий Суслов Политолог Дмитрий Суслов Фото: NEWS.ru

Администрация президента США Дональда Трампа не согласна на демилитаризацию Украины, заявил политолог Дмитрий Суслов в разговоре с Lenta.ru. По его словам, Вашингтон, скорее всего, не устроили условия мирного урегулирования, которые предложила Россия на саммите на Аляске.

США прежде всего не согласны на демилитаризацию Украины, — заявил он.

Политолог отметил, что демилитаризация подразумевала бы сокращение Вооруженных сил Украины и введение ограничений на военное сотрудничество Киева с Западом, начиная от поставок отдельных видов оружия и заканчивая проведением совместных учений и подготовкой военных кадров.

По словам Суслова, для Москвы это одно из принципиальных условий, тогда как Вашингтон категорически с ним не согласен. США настаивают, что после окончания конфликта Украина должна сохранить мощные вооруженные силы.

США готовы отказаться от принятия Украины в НАТО, но не от ее военного сотрудничества с Западом, — добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель своими решениями по Украине подталкивает Европу к войне. Он раскритиковал инициативы, обсуждаемые на саммите ЕС в Копенгагене, назвав их откровенно провоенными. По словам политика, предложения о передаче Украине фондов ЕС, ускорении ее вступления и финансировании поставок оружия ясно говорят о том, что Брюссель хочет ввязаться в конфликт.

