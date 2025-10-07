Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 14:39

В МВД рассказали, как правильно подготовить смартфон к продаже

МВД России: сброс до заводских настроек может не полностью очистить смартфон

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сброс до заводских настроек перед продажей смартфона может не полностью очистить устройство от личных сведений, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Этот метод лишь разрывает связи с данными, при этом сама информация сохраняется в памяти устройства до момента ее перезаписи.

Злоумышленник после покупки смартфона может восстановить ряд данных с помощью специальной программы, предупредили в МВД. В частности, он может получить доступ к фрагментам изображений и документов, адресам, номерам телефонов, сообщениям.

В связи с этим россиян призвали перед продажей смартфона отдельно удалять все личные данные, в том числе кэш в мессенджерах и резервные копии в приложениях. Кроме того, перед сбросом до заводских настроек важно выйти из всех аккаунтов.

Ранее юрист Андрей Иванов заявил, что в целях цифровой безопасности нужно регулярно проверять свою кредитную историю и запрашивать выписки из банков. Он также посоветовал внимательно изучать сайты, которые запрашивают личные данные.

МВД
смартфоны
безопасность
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина
В Госдуме раскрыли, как Киев будет применять Tomahawk
Женщина из Дубая попыталась провезти украшения за 3 млн рублей
В Петербурге мужчина пойдет под суд за попытку зарезать соседа
Автомобиль тронулся с места и задавил пенсионерку
Врачи борются за жизнь новоизбранного мэра, на которого напали с ножом
Это смертельно опасно. Бешеные летучие мыши атакуют россиян: что известно
«До третьей мировой два шага»: депутат о поставках ракет Tomahawk Украине
Курьерам-мусульманам запретили доставлять ряд товаров
МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут
В Краснодаре девочку укусила бродячая собака
Риелтор оценила вероятность снижения цен на недвижимость в Москве
Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
«Отправьте на фронт своего мужа»: евродепутат раскритиковала фон дер Ляйен
Муж и жена спели украинскую песню и попали под суд
Город через окно: как остекление меняет восприятие улицы
Робот от Маска захотел подраться с Джаредом Лето
Раскрыты самые популярные профессии среди ветеранов СВО
Тайны принцессы Укока: история, артефакты и мистика
Мать Свечникова рассказала о странности в расследовании пропажи ее сына
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.