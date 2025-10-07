В МВД рассказали, как правильно подготовить смартфон к продаже

Сброс до заводских настроек перед продажей смартфона может не полностью очистить устройство от личных сведений, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Этот метод лишь разрывает связи с данными, при этом сама информация сохраняется в памяти устройства до момента ее перезаписи.
Злоумышленник после покупки смартфона может восстановить ряд данных с помощью специальной программы, предупредили в МВД. В частности, он может получить доступ к фрагментам изображений и документов, адресам, номерам телефонов, сообщениям.
В связи с этим россиян призвали перед продажей смартфона отдельно удалять все личные данные, в том числе кэш в мессенджерах и резервные копии в приложениях. Кроме того, перед сбросом до заводских настроек важно выйти из всех аккаунтов.
Ранее юрист Андрей Иванов заявил, что в целях цифровой безопасности нужно регулярно проверять свою кредитную историю и запрашивать выписки из банков. Он также посоветовал внимательно изучать сайты, которые запрашивают личные данные.