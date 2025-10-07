В МВД рассказали, как правильно подготовить смартфон к продаже МВД России: сброс до заводских настроек может не полностью очистить смартфон

Сброс до заводских настроек перед продажей смартфона может не полностью очистить устройство от личных сведений, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Этот метод лишь разрывает связи с данными, при этом сама информация сохраняется в памяти устройства до момента ее перезаписи.

Злоумышленник после покупки смартфона может восстановить ряд данных с помощью специальной программы, предупредили в МВД. В частности, он может получить доступ к фрагментам изображений и документов, адресам, номерам телефонов, сообщениям.

В связи с этим россиян призвали перед продажей смартфона отдельно удалять все личные данные, в том числе кэш в мессенджерах и резервные копии в приложениях. Кроме того, перед сбросом до заводских настроек важно выйти из всех аккаунтов.

Ранее юрист Андрей Иванов заявил, что в целях цифровой безопасности нужно регулярно проверять свою кредитную историю и запрашивать выписки из банков. Он также посоветовал внимательно изучать сайты, которые запрашивают личные данные.