В МВД ответили на слухи о дефектах загранпаспортов

Информация о выявлении технических дефектов в заграничных паспортах, из-за которых россиянам якобы отказывали в пересечении границы РФ, не соответствует действительности, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в текущем году в МВД России не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам.

Информация в СМИ о якобы выявлении технических дефектов в заграничных паспортах, которые послужили причиной для отказа гражданам Российской Федерации в пересечении государственной границы нашей страны, не соответствует действительности, — написала она.

Ранее СМИ сообщили, что десятки россиян лишились зарубежного отдыха из-за брака в загранпаспортах. По данным источника, в начале сентября им выдали документы с техническим дефектом: текст в документе был напечатан не строго под графами. Пограничники сочли их бракованными и трудночитаемыми и не пустили в Турцию, ОАЭ, Таиланд и другие страны. Чаще всего дефекты встречаются в пятилетних паспортах. Некоторые их обладатели потеряли оплаченные путевки. Другие заранее были уведомлены туроператорами.

Позже турэксперт Дмитрий Арутюнов заявил, что большая часть проблем россиян с загранпаспортами объясняется невнимательностью. По его словам, в последнее время жители массово лишаются отдыха за границей из-за ошибки с наползанием текста на графы «пол», «гражданство» и «дата выдачи» в документе.